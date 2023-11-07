如何預防P2P理財風險？

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P2P理財進入金融界後，成功吸引大眾目光，但伴隨而來的風險亦值得評估與探討，在諸項風險中，平台的選擇至關重要，優良平台必須具備三大要件，具有上市公司背景、經過市場檢驗老平台、獲得各知名評等機構認可平台。

一、具有上市背景平台：P2P借貸平台必須將借款人數、獲利能力、逾期率和呆帳率等，多項重要營運情形完整呈現。平台能正常營運說明被市場認同，也要注意公司的經營情形。注意上市公司參股平台，有些上市公司為了融資或升高股價而參股P2P，因虧損慘重而退出；所以投資者應多注意上市公司公告和財報，及時發現營運風險。

二、經過市場檢驗老平台：一般平台風險集中在營運前三年，P2P平台第一年營運很花錢，廣告費和獲客成本高，甚至貼息營運宣傳。撐過三年進入第四年基本上開始獲利，第二年和第三年正是檢驗平台整體營運實力關鍵，顯示管理團隊水準、資產程度、風控高低，這階段是平台風險高發期和引起關注。

三、獲得各知名評等機構認可平台：盡可能選擇各評等機構榜上平台。資訊不對稱，評級機構擁有專業人士，守規性不高的平台就算運用關係公關，也無法面面俱到：一是成本問題、二是總有堅守崗位的評級機構。客觀理性的分析判斷，靠平時學習網貸知識和具備基本邏輯分析判斷能力。

分散投資理財是公認最有效的控制風險方法，也就是把資金分成多份，放在不同的平台和專案中。選擇具有資金銀行存管平台，將資金和平台隔離，維護投資人資金，預防挪用和捲款跑路風險。投資有風險，請慎選投資平台。

（本文作者為CCE中華資金交易所經理葉鴻裕）