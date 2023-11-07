日盛投信 辦公益捐血

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隨著人口老化醫療用血量逐年上升，根據台灣血液基金會預估，2030年血液供給恐不敷使用。為了協助緩解血荒問題，日盛投信日前舉辦「溫心日益、共襄盛舉」捐血公益活動，號召全體同仁一同挽起袖子獻出熱血，也希望發揮企業公益力量，帶動客戶、親朋好友及熱心民眾一同挽起袖子獻出熱血，用實際行動幫助全台醫療用血，讓血庫安全存量可以適度恢復。

日盛投信表示，因疫情與全球氣候變遷等現象，使得全球企業開始重視ESG永續精神，日盛投信也期望在為公司創造價值的同時，也能將資源回饋到「社會關懷」、「環境永續」及「公司治理」上。在基金發行方面亦結合ESG主題概念，「日盛台灣永續成長股息基金」為一檔ESG基金，建立具備「永續成長」及「股息收入」的投資組合，以期穩健達成長期超額報酬目標。

日盛投信指出，為落實ESG，對永續發展議題逐年精進，該公司網站已陸續建置「永續發展」、「盡職治理守則遵循」與「金融友善服務」專區，讓客戶能清楚了解公司在推動ESG方面進程與成果，並促進被投資公司重視並遵循永續發展，共同為愛地球盡一份心力。

此外，為推廣金融理財前進校園計畫，日盛投信已於第四季陸續展開新鮮人理財教育列車，前進北、中、南大專院校，為年輕學子介紹說明何謂基金、定時定額等金融商品與投資概念，教導同學建立正確投資理財觀念，並能贏在理財起跑點上。