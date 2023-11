榮田 奪鄧白氏、台灣精品兩大獎

立式車床領導品牌-榮田精機(7709)在董事長陳松田、總經理陳政鈞等精英團隊戮力經營下,近期接連榮獲2023鄧白氏台灣中小企業菁英獎與2024台灣精品獎等兩項大獎肯定,印證該公司財務各項數字穩健、投入ESG績效卓著,且在以成為客戶「全球首選高效智慧立車策略夥伴」的經營理念驅動下,研發出能充分滿足客戶需求、極具市場利基的產品,帶動其接單能量與出口競爭力持續上升,在產業不景氣聲中特別耀眼,消息傳出後榮田全體同仁均覺與有榮焉。

值得一提的是,受惠航太產業景氣大幅回升,榮田目前接單滿手,累計今年前3季營收成長近6成,將力拚在2024年第1季掛牌興櫃。

榮田榮獲雙大獎肯定,並在工具機產業不景氣中展現出極大的經營韌性,該公司主管分享成功的秘訣在於秉持將客戶視為永續信賴夥伴(HONOR to be your partner)的經營信念,每台客製化機種開發前一定與客戶再三溝通,以了解對方真正的需求所在,再透過智慧化、自動化連線與節能減碳等新技術的導入,及提供高效率、高品質與高精度的加工機台與售後服務,協助客戶能穩定生產、創造最大利潤與永續發展,因而吸引風力發電、航太、軌道交通、氫能源與精密軸承等諸多產業用戶不斷回頭購買,其手中經常保持6個月以上的訂單量,為正處於淒風苦雨狀態下的工具機產業高掛起一盞明燈。

榮田主管認為,近5年來離岸風機持續朝大型化發展,已從10MW成長到15MW,正往20MW大容量發展,其風機零組件重量逼近百公噸、高度逾五米,不管要生產、加工都是很大的挑戰,促成榮田投入PL-600CM風電綠能智慧龍門車銑複合機的研發,期能為客戶提供完美、高效的巨型離岸風機零件加工解決方案,彼此共創雙贏。

榮田研發上市的PL-600CM風電綠能智慧龍門車銑複合機能獲選為2024台灣精品獎,主要具備三大特色:首先是工藝整合效率再升級:該款機種為台灣第一台超大型五軸複合加工機,可加工寬度達6米、重達80公噸的風力發電鑄件,除能完成立式車床的工序外,還兼具龍門加工中心機的側面銑削與鑽孔功能,將原本需要兩台機床的加工程序,整合在一台內,成為done in one的極致高效機種。

其次,透過專利導入推動創新:該機型具備的專利兩面拘束拉刀系統擁有高達8公噸的拉刀力與軸頭變換模組,針對風力發電大型鑄件加工時,能提供兼具剛性的大量切削移除能力及滿足精度要求。

第三,智慧元素加值帶動ESG:該機種導入數位雙胞軟體技術,透過模擬可以有效減少20%的預備時間,不需等到機台組裝好才能實際試加工;機台具備自我水平偵測能力,可避免產生廢品及減少23%的碳排量。