發格新世代CNC控制器 性價比優異

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全球知名CNC控制器系統與光學尺生產廠商－發格自動化公司（Fagor Automation）為擴大台灣市場占有率，在今年推出新一代QUESCUS系列與OPTIMA系列CNC控制器，由於整體性價比十分優異，受到中高階用戶的追捧，廣下訂單；另在FEEDBACK產品領域則推出了3系列的玻璃尺與符合ISO 13849-1 level D的 FS安規光學尺，能滿足先進頂規用戶的需求，在市場引發熱烈迴響。

發格今年推出的新型CNC QUESCUS系列控制器，其硬體經過全新設計，可適用於3軸到5軸的高階機台，具有高速高精度切削、自動調機、遠端遙控，並內建計算機、訊號示波器、高解析度模擬畫面等強大功能。針對五軸機的需求也有完整的選配功能，例如刀具中心點管理、旋轉軸中心點自動量測、發格防撞系統與發格立體誤差補償等。

最新的CNC OPTIMA系列適用於4軸以下，為發格高性價比產品，可使用SERCOS III BUS與發格驅動器連接，也可透過Ethercat協定與發格驅動器或它牌驅動器連接，供客戶選擇最好的組合。

發格全系列的光學尺及角度編碼器提供增量與絕對式產品，可與發格、發那科、三菱、西門子等控制器及 Panasonic、 BissC、SSI絕對式通訊協定系列的驅動器搭配，適用於工具機、電子機械、自動控制設備。

發格今年推出的3系列封閉式玻璃光學尺S3&G3，透過全新的機構，3STATECH光電專利及軟體，大幅提升了抗汙能力與抗震力。此外，為符合更高的機台安全規定，發格也推出了G3-FS與S3-FS/ SV3-FS等產品，專利的軟硬體設計，能額外產生一組位置資料來比對，以便能立即發現位置錯誤，發出警報，達到更高的安全要求。