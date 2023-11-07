翰德高級不鏽鋼水龍頭 環保、耐用

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在國人衛生、安全與環保意識抬頭考量下，不鏽鋼水龍頭銷售有逐漸凌駕傳統銅製水龍頭之勢，成為市場的新寵，位處屏東的翰德精工近期已研發出全套精密鑄造智慧自動化生產線，採用智能化高效率自動生產，可生產出具備無毒、健康、環保與耐用等特色的不鏽鋼高級水龍頭，預計今年底前全面量產。

值得一提的是，該項生產製程因採用獨家研發的一體成形精鑄技術，不需要如傳統製作不鏽鋼水龍頭的鋼管焊接，不僅產品更耐用、外觀更細緻精美，且是兼具ESG環保理念的產品。

另外，該類型水龍頭產品表面除了原材拋光處理外，也可以採用真空鍍膜及複合塗層等處理，以提供多樣化色澤、增加其表面硬度、耐腐蝕性、防止水痕指紋印記及增強產品的使用壽命，成為兼具藝術氣息與美觀的精工製品。

據了解，市售的水龍頭有高達9成以上都是銅製品，通常在經歷一段時間使用後，其內壁會逐漸產生綠色的銅鏽，裡面存在的鉛等有害物質有可能溶出釋放到自來水裡面，當飲用到含鉛量過高的自來水時不僅會降低學習力、記憶力和注意力，還會嚴重危害到身體的健康，對兒童的影響甚至更大。

反觀不鏽鋼水龍頭，因其材質304鋼材具備諸多優點，包括安全無鉛、耐酸鹼、耐腐蝕、無異味混濁感，能保持水質的純淨自然，達到衛生與安全的保障，且生產製程不會對環境造成污染，讓其未來市場發展潛力備受看好。