緯穎Q3每股賺14.96元 續擴產

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緯穎今年營運表現

緯穎（6669）今年以來受到雲端服務產業進行庫存盤整、客戶資本支出調整的影響陸續發酵，連兩季營收、獲利年、季雙減，累計前三季每股稅後純益48.78元，較去年同期58.48元明顯收斂。不過，緯穎為因應後續營運需求，持續進行擴產，6日並宣布將以逾62億元、於台南南科再租地建置新廠。

緯穎第三季合併營收528.17億元、稅後純益26.15億元，較去年同期出現三到四成年減，每股稅後純益14.96元，獲利表現與上一季相當、暫居近六季來低檔。累計前三季合併營收則年減一成、為1,833.51億元，稅後純益則年減16.5％、為85.29億元，不過單季及累計營收、獲利，仍皆有穩居歷年同期次高的表現。

在成本控制得宜下，其毛利率及營益率則皆較去年同期拉升，前三季雙率分別達8.83％、6.12％，大幅優於過去七個年度。

緯穎指出，受全球經濟緊縮持續影響市場需求，今年以來其累計營收、獲利皆較去年同期衰退，不過公司仍將密切觀察新產品開發需求與短期景氣變動，並敏捷做出調整，以因應經濟環境影響與不確定性。

緯穎亦於6日董事會中，決議通過於台南承租南科園區土地、興建台南新廠一案，初估建置費用約62.02億元，產線將用於前段伺服器電路板製造，及加速新產品試產與驗證所需。

在此之前，緯穎於馬來西亞柔佛州士乃機場城的第一期伺服器整機櫃組裝新廠，甫於上個月12日正式啟動後段之伺服器整機櫃組裝服務，另第二期的前段伺服器主機板產線建置工程，則預計於明年完建、投產。

短期內，法人則關注緯穎原預估於11、12月起，陸續出貨的輝達（NVIDIA）H100等高單價AI伺服器產品需求動能，會否受到 AI晶片缺料、供應吃緊影響，與其手上這些高單價AI伺服器的放量時程。

緯穎訂於7日舉行法說會，屆時將針對營運成果及後市展望提出進一步說明。