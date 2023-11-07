臻鼎Q3虧轉盈 每股賺2.4元

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臻鼎-KY（4958）公布第三季財報，大客戶拉貨潮推升第三季營收大幅成長之下，臻鼎第三季轉虧為盈，雙率較前一季度也大幅提升，單季稅後純益達22.7億元，每股稅後純益2.4元，單季獲利已逾上半年，累計臻鼎今年前三季每股稅後純益達2.84元，臻鼎預期，本季營運可望雙位數成長。

臻鼎-KY同時公布10月營收，無懼於十一長假導致工作天數減少，睽違一年，單月營收重返200億元整數大關，達208.74億元，月增17.1％，年減幅度收斂至1.49％，累計臻鼎今年前10月營收飛越千億大關，達1,178.75億元，年減15.59％。

臻鼎表示，10月營收持續雙位數月增，單月營收續創今年以來高點，主要受惠客戶新品拉貨動能延續，10月行動通訊營收月增幅度最大，且行動通訊、汽車/基地台/伺服器及IC載板皆同步回到月增與年增，因此臻鼎預期，今年第四季與過往季節性相同，仍將是行動通訊客戶新品出貨高峰，營收可望持續雙位數季增。

臻鼎亦公布第三季財報，第三季營收419.19億元，毛利率、營益率分別達20.47％、8.53％，雙率較前一季度大幅度拉升，本業營運轉虧為盈，第三季稅後純益22.7億元，每股稅後純益2.4元；累計臻鼎今年前三季營收970.02億元，前三季稅後純益26.85億元，年減71.7％，每股稅後純益2.84元。