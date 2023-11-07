庫存降、湧急單 大聯大、文曄等IC通路股法人青睞

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投信法人青睞IC通路股表現

IC通路商受惠於庫存水位急降、急單湧入、新台幣貶值等利多，第三季財報預計將繳出亮眼成績單，考量IC通路商獲利穩健、低本益比、殖利率不俗及2024年營運復甦等四優勢，獲得高股息ETF等投信法人青睞，多檔IC通路股今年股價驚驚漲，尤以文曄（3036）受惠併購案，股價今年漲超過1.2倍、達120.95％。

IC通路商業者庫存水位快速驟降，再加上下半年受惠於NB、PC傳統旺季的急單湧入及智慧機復甦，激勵IC通路大聯大、文曄、至上、崇越、豐藝、威健的第三季合併營收均呈現季增，其中以文曄季增42.40％表現強勁，再加上新台幣貶值，推升毛利率走揚的貢獻，整體IC通路商第三季財報預計將繳出不錯成績單。

日前崇越已公告第三季每股稅後純益（EPS）為4.25元，前三季EPS為12.01元，賺超過一個股本，雖少於去年同期13.5元，不過崇越第三季合併營收已經轉為季增3.27％，終止連三季衰退，營運透露曙光。目前投信持有崇越2.02％，今年來持股增加0.73個百分點。

至於文曄併購Future利多，帶動今年股價漲幅超過1.2倍，6日股價收在135元，再創波段新高，目前尚未發布第三季財報及10月營收。法人押寶文曄未來營運績效及合併綜效的挹注。

文曄併購Future預計在2024年上半年交割完成，下半年開始納入文曄營運，市占率將提升至11.2％，地位與目前龍頭廠商美商艾睿、大聯大旗鼓相當，市場樂觀預期文曄2024年挾著景氣復甦及合併案，有望賺逼近一個股本。投信6日持股達4.24％。

整體而言，IC通路業者樂觀看待2024年營運，主要考量庫存水位確實已經降到非常低，再者客戶下單雖然採取短單為主，但急單所下的量都非常大，2024年市場高度期待AI PC/NB及AI智慧機所帶動的商機，同時今年景氣疲弱的車用預計2024年有望回溫，均有利於IC通路業者的營運成長。