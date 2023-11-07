凱基證推財經要雯節目 助客戶理財

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凱基證券積極推動數位躍升，傳播溝通策略朝向多元化及年輕化發展，近期更將觸角延伸到廣受上班族喜愛的數位音訊媒體平台Podcast，打造出全新型態財經節目「財經要雯」，節目於Podcast及YouTube雙平台播出。

「財經要雯」於每周三早上7點Podcast首播、中午12點上架凱基證券樂活投資人YouTube頻道，主持人由知名財經主播許娸雯及凱基證券專業團隊共同擔綱，成員具備基金經理人、總經研究員、證券分析師、律師、理財顧問等豐富資歷，提供投資人更寬的投資視野及角度。

台灣Podcast目前有3萬檔，已在上班族、通勤族、年輕族群之中蔚為風潮，「財經要雯」一推出即登上Podcast商業類節目排行榜第15名的佳績，播出後迅速竄紅，反映內容切中投資人關注的生活財經大小事。

首集邀請知名KOL「財經浩角」游庭皓，從看電影看出通膨蹊蹺，聊到升息尾聲的債市投資觀點，將陸續邀請前政大校長周行一分享「全面且平衡的理財與人生」、「超直白心理學」作者顏志龍老師，與投資人暢聊「善用行為心理學做聰明投資人」等理財話題。

凱基證券也針對節目內容進行客戶意見調查，鎖定熱門財經時事、投資商品／資產配置、不動產傳承、總經數據解讀等主題，滿足民眾最重視的兩項收聽動機，包含聆聽有趣或有娛樂性的內容（83.6％）、吸收學習知識（82.9％）等，不管是近期國內外市場即時分析，還是長遠的勞退金理財規劃，民眾迫切需要專業、公正、簡單易懂的金融資訊。

繼攜手凱基投顧在每周一至周五晚上9點打造「凱基股股漲」節目受好評後，再推出以財富管理為主的「財經要雯」節目。更多精彩內容可在各大Podcast平台搜尋「財經要雯」或參考「凱基證券樂活投資人」YouTube官方頻道：https：／／youtu.be／0aZs0326MGs。