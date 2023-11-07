國泰證券樹立里程碑 走入池上植樹

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全球極端氣候事件的頻繁發生已經成為警示，讓各國積極採取永續行動，減少對環境的影響。國泰證券也遵循國泰金控永續發展方針，積極響應全球淨零碳排議題以及其他綠色投資等行動，喚起全體同仁對永續的關注。今（2023）年國泰證券「樹」立永續里程碑，於台東池上舉行「植樹共響 播種希望」活動，種下420棵台灣原生種樹苗，一年可抵銷約5公噸的碳排放，且未來減碳效益也將隨著樹木成長而持續，達到永續循環的目標。

國泰證券董事長莊順裕表示，面對極端氣候的嚴峻考驗，我們一直思考著券商社會責任的各個面向，除了企業內部的綠電使用、節能減碳等措施，我們更希望透過外部的綠色活動來凝聚員工的永續意識，為環境盡一分力。此次台東種樹活動是我們朝向永續發展的開端，未來我們將繼續引領同仁邁向社會共好、共榮的目標。

國泰期貨總經理黃凱琳也分享國泰期貨將永續融入企業基因，在日常工作流程中，自發地為關懷社會做出行動，也從內部檢視週期汰換可使用的資訊設備產品，與偏鄉地區學子進行分享，拉近城鄉差距，為期貨業者企業永續發展責任盡心盡力。

國泰證券暨期貨與台東縣池上鄉公所、社會企業綠色冀泉進行多方合作，推出兼具落實環境永續、促進生物多樣性及社會公益的多贏方案，打造深具意義的綠色永續行動。

國泰證券表示，此次所種下的420棵樹苗，採取珍貴台灣原生種樹苗牛樟、毛柿等，在十年內，將藉由森林自身光合作用，產生碳中和的環境效益。而十年後樹木成長茁壯時，則由綠色冀泉提出公益利用計畫，支持當地社區及原民部落發展，促進地方創生，將樹木效益發揮到最大。

參與的國泰證券同仁們更有許多感動分享：「透過親自種下樹苗的過程，感受生態偉大力量」、「這個深刻的體驗讓我感受到生態保育和永續發展的連結」、「感謝國泰始終把永續放在重要的位置，持續帶領同仁起立而行」等。