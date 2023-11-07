美股低檔反彈 台股趁勢上攻

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總經與盤勢分析：歷經10月全球金融市場動盪，上周美股及台股走勢出現戲劇性變化。美國公布經濟數據表現韌性十足，第三季GDP季增率高達4.9％、零售銷售、非農就業數據不差，導致市場預期美國聯準會（Fed）維持高利率更久的時間。另外，美國財政部發債大增、Fed實施量化緊縮（QT）、債券供需失衡，引發美國10年期債券殖利率逼近5％，導致10月全球股市評價下調，美國費半指數跌破年線，台股也一度跌破16,000整數關卡。

但就在11月1日美國Fed會議維持利率不變，且主席鮑爾表示，升息周期已進行很長一段時間，未來決策將審慎前進，市場解讀Fed今年12月升息機率大減，美債殖利率應聲回落，美股從低檔大幅反彈，台股也從16,000迅速反彈攻上季線，並試圖挑戰10月12日的16,825高點。

除美股外，亞股的日韓股市也大幅反彈，其中，韓國金融服務委員會周日表示，從本周一開始一直到2024年6月，韓國將禁止股票賣空，韓股周一大漲5.66％反應。另中鋼董事會罕見地宣布實施庫藏股，為中鋼繼2001年、2005年及2008年後，再度實施庫藏股，雖然鋼鐵產業景氣回復仍需一段時間，但股價將提前落底，諸多利多因素有望激勵台股繼續反彈行情。

觀察台股下跌的主要負面影響因素，包括以巴衝突、美10年債殖利率居高不下、以及美國對中國大陸的AI禁令；其中以巴衝突已經持續近一個月，目前評估衝突並未擴及其他中東國家，油價短暫衝高後回落，對全球經濟的影響不大。

美國對大陸的AI禁令，則是對AI供應鏈帶來衝擊，但大陸仍有發展AI的需求，可能轉向自行研發晶片或向美國CSP大廠購買算力，且台股AI供應鏈以北美CSP大廠為主，實際影響在可控範圍。

至於對股市影響最大的長天期美債殖利率，在上周出現了反轉向下的趨勢，對科技股的評價壓力大幅減低，從美股、亞股及台股上周以來的破底翻走勢，預估第四季台股年線有守，16,000點底部確立，有望挑戰17,000點。

投資建議：近期的各公司法說會分別對第四季及2024年提供營運展望，最具指標性的台積電在法說會中表示，半導體客戶庫存調整已到末段，公司也看到手機及PC開始出現急單；聯電的法說也表達同樣的看法，代表經歷長達一年庫存調整後，庫存已回到健康的水位，出貨有望回復正常的季節變動。

台股的AI供應鏈從7月底以來已經過3個月的回檔，第四季AI伺服器將大量出貨，股價經過回檔整理，台股AI供應鏈可選擇客戶集中在北美CSP集中度高、中國大陸客戶比重低者，新禁令對於其業績的影響相對有限。另隨著景氣底部已現，業績將隨著景氣逐漸復甦而轉佳的類股，如記憶體、PC、手機、紡織、IC設計等，預期2024年台股企業獲利可望達到雙位數成長，第四季走勢可望漸入佳境，可以趁勢汰弱留強以掌握年底的反彈行情。