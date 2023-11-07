折疊軸承夯 新日興展望正向

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新日興過去五季EPS概況

新日興（3376）6日參加券商舉辦法說會，法人關注新日興是否有機會承接陸系折疊手機軸承訂單？新日興回應，折疊手機處於成長趨勢，只要有適合的案子都會爭取，從公司過去承接美系消費性品牌訂單的經驗，新日興認為，只要切入折疊手機軸承供應鏈，有信心在資本支出、良率、成本管控上優於同業。

新日興也強調，今年大客戶僅進行產品規格調整、提升，而沒有大改款，加上產業庫存調整持續至今年第一季、大環境景氣逆風等影響，新日興上半年表現比較疲弱，不過許多新機種將在明、後年釋出，加上部分急單效應延續至第四季，因此本季營運可望穩定之外，明、後年營運展望相對看好。

法人高度聚焦新日興是否切入折疊手機軸承供應鏈？新日興表示，2019年就因應韓國品牌需求，開發出樣品，並通過壽命測試，但當時折疊手機是高精度產品，公司又身兼美系消費性品牌供應鏈，因此韓廠仍以韓國當地供應鏈為主，該品牌這二年仍透過在台採購接洽新日興的產能狀況。

至於其餘陸資品牌廠，或因須簽訂排他條款，或因價格標等因素而未切入供應鏈，不過新日興表示，去年下半年已與陸資品牌廠接觸，且獲正向回饋，在折疊手機軸承上只要有適合案子都會爭取，尤其折疊手機處於成長趨勢，相比於美系品牌廠觀望的態度，陸資品牌廠推出的速度快且持續推出，因此折疊手機軸承仍是新日興未來主力攻打的市場。

今年因剛解封、終端需求低落來不及爭取陸資品牌廠新機訂單，明年可望有機會切入。

新日興分析自己後發先制的實力，目前擁有40台MIM（金屬粉末射出成形）機台，燒結爐容量是同業1.5倍大，且因應終端客人需求，過去大力投資高階精密的CNC機台，公差掌控度精密，因此只要有機會投入折疊手機軸承量產，在資本支出、良率、成本掌控上可望優於同業。

新日興統計，今年前三季NB、監視器、3C、MIM分別占營收21％、24％、6％、4％，其他類營收（Others）占了45％，因在2021年投入E-Bike及光學檢測儀器，其他類營收和去年同期相較呈倍數成長。