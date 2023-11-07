英業達筆電出貨回檔 10月營收雙減

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於9月季底拉貨潮後，英業達（2356）10月筆電出貨量回檔至140萬台，營收動能亦隨之收斂，以月減15％、年減19.67％，降至404.02億元，暫蹲相對低檔水位。英業達預計於10日舉行法說會，屆時將針對營運概況及外界關注的AI伺服器業務有進一步說明。

受到筆電客戶端過去兩季皆有部分提前拉貨效益帶動，英業達第二、三季筆電出貨量維穩在490萬台的水準，預期第四季將略有收斂，先前英業達內部並估今年度其筆電出貨量將以中個位數的年減幅度下滑。

另在伺服器業務部分，今年以來整體伺服器產業在客戶端盤整庫存、調整資本支出，後並轉為優先採購AI伺服器產品等需求變化下，影響整體通用型伺服器出貨動能疲軟，加上目前採用輝達（NVIDIA）平台的高階AI伺服器，仍受限於GPU供應吃緊影響，尚未全面放量。

英業達董事長葉力誠日前亦指出，英業達在做好產能準備的同時，也持續與上游供應商和下游客戶端溝通，只要拿到零組件就全力支持生產，盡力達到客戶目標。至於目前AI伺服器與通用型伺服器呈現需求及出貨失衡狀態，他認為目前還處於變動期、看不到平衡點，須再觀察後續AI伺服器的應用和需求走勢，才會逐步明朗。

英業達自9月起已有部分NVIDIA H100平台的AI伺服器產品陸續出貨，後續動能及上游AI晶片供貨情況，則有待英業達於法說會說明。

英業達今年累計前十個月合併營收4,270.77億元，較去年同期下滑6.61％，不過仍穩站歷年同期第二高。