全家飽賺 前三季EPS 5.5元

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全家近年財報

全家（5903）受惠展店效益，本業帶動轉投資物流與全家國際餐飲獲利挹注，第三季財報獲利亮眼；合併營收為262.81億元、年增9.45％，稅後純益5.53億，歸屬母公司淨利5.27億，年增2.9％，累計前三季合併營收741億，年增10.31％，稅後純益12.28億、年增18.5％，每股純益5.5元，優於去年同期。

全家分析前三季獲利成長關鍵，除來自本業便利商店今年以來持續拓點淨增67家，截至9月底總店數4,205家，整體業績和單店營業額雙雙上揚，本業帶動轉投資包括全台物流、屏榮與晉欣食品、福比麵包等獲利皆同步成長。此外，轉投資全家國際餐飲，轄下四品牌共66家，在第三季總體營收、獲利再創新高，而挹注全家總體獲利增長逾18％。

全家同時預告，全家國際餐飲已於9月底完成公開發行，預計明年上櫃。

在本業部分，全家強調，便利商店差異化鮮食策略吸客奏效，成為成長引擎，各品類與子品牌皆繳出業績至少年增15％的成績單，像是名店網紅聯名、clean label安心少添加、打造明星品類品牌、新型態熟食區等策略發威，加上鮮食部分的Fami!ce霜淇淋、植覺生活全新蔬食品牌與全蔬食店型推出、UNO PASTA義大利麵產品線擴增等均帶動雙位數成長力道。OMO多元購物渠道則串連全家行動購、店長團購line群組、全家APP全+1商城與Fami煮煮等，持續開創家戶型商品，中秋檔期業績大幅成長達4成。

全家在跨產業生活服務平台增不少創新服務，如全台逾4,200個店點，獨家與悠遊卡公司開賣與續購TPASS通勤月票方案，亦帶動新會員成長，使得會員電商生態圈會員人數突破1,700萬人，APP再推「包裹預約自取」首創服務，並先後與韓國電商酷澎與日本跨境電商比比昂串接取貨服務，擴大跨境網購的服務範疇。

展望第四季，全家表示，進入流通業傳統旺季，除瞄準溫降換季外，雙11、雙12等電商購物節與耶誕跨年等節日商機，將成第四季營收獲利續增長動能。