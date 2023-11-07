卜蜂Q3每股純益2.2元 創高

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卜蜂（1215）在傳統旺季挹注下，第三季EPS達2.2元，改寫單季獲利新高紀錄；累計前三季營收219.5億元創同期新高，稅後純益16.72億元，每股純益5.67元。

卜蜂新切肉廠估明年下半年啟用，第三季營收73.06億元創同期新高，年增3.29％，主要受惠中元採購潮挹注，接下來進入年底至農曆年傳統出貨旺季，且加工食品料理新品持續推出，營收有望續強。

至於雲林飼料新廠折舊雖高不過已開始轉盈，目前採一班制可月產8,000噸，若採兩班制時滿載量能可月產2萬噸，假設產能滿載時，將占飼料營收比重約2成。

卜蜂桃園肉品分切廠預計將在明年中完工，預估最快明年7～8月啟用，法人預估，若分切廠產能滿載時，每年可望挹注營收約35億元。

卜蜂持續在台投資有自動化飼料、肉品以及蛋品生產加工業務；其中雲林飼料廠去年第四季產量，預估讓卜蜂飼料市占率由16％提升到20％。

此外，卜蜂投資南投南崗自動化雞隻電宰、加工場，亦參與投資台南鹽水氣冷式雞隻電宰場，而因應家庭即食化市場需求，卜蜂在桃園龜山工業區購置的560坪建廠用地，興建符合CAS規範的精緻分切廠，總投資金額6.27億元，並且將原分布多處的雞肉分切廠遷入、集中生產，新分切廠也將加入豬肉的分切業務，預計在明年完工。