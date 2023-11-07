勇鷹號交機 漢翔前九月業績高飛

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漢翔近年財報

受惠高教機勇鷹號交機增加，加上本業營運轉強，漢翔（2634）營運衝鋒，前三季合併營收294.59億元、年增38.41％，因營業利益年增1.03倍，推升稅後純益19.57億元、年增42.46％，EPS達2.08元，高於去年同期的1.46元，營收獲利均創上市以來新高。

航太族群的寶一（8222）前三季合併營收5.11億元、年增49.01％，因營業毛利率19.61％，遠優於去年同期的7.92％，稅後純益達6,166萬元、年增1.28倍，EPS為0.9元。

漢翔第三季合併營收99.79億元、年增22.34％，稅後純益6.59億元、年增15.41％，EPS達0.7元。

漢翔表示，受惠於民用、國防、科技服務等三大業務齊頭並進，成為今年營收獲利大幅成長的動能。尤其國防業務訂單增加，加上民航客機需求旺，特別是波音B737-800、空中巴士A320等中短程雙引擎窄體客機訂單熱絡，帶動漢翔業績表現。

另漢翔也與波音、空中巴士、龐巴迪、奇異、勞斯萊斯、普惠、史奈克瑪、漢威等知名航太大廠建立合作夥伴關係，因而強化漢翔接單競爭力。

漢翔總經理馬萬鈞透露，國防業務包括新式高教機案量產交機、F-16A/B性能提升案及IDF商維案等。其中，新式高教機預定2026年完成66架交機數量，今年進入交機高峰期的首年，勇鷹號高教機今年將交機17架，截至10月11日已交機10架。

F-16A/B升級為F-16V的鳳展案，漢翔今年底將完成全部139架性能提升。馬萬鈞說，等完成全數交期後，漢翔在台建立在地化維修能量，可掌握後續長期的保養維修商機，對營收也有貢獻。

漢翔除Leap 1B TCF增量外，更切入Leap 1A/C TCF組合件，今年更喜獲GE公司Leap系列發動機渦輪中心機架10年長期合約，總金額超過350億元，都是未來營收、獲利增長的動能。