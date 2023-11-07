榮成10月獲利破億 Q4拚轉盈

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榮成（1909）受惠大陸工紙業V型反轉，漲價效應帶動營運「月」來愈好，繼9月稅前轉盈後，6日公布自結10月合併稅前盈餘達1.19億元，為今年單月獲利首度破億元，且較9月獲利跳增4倍，每股稅前盈餘0.09元。

法人表示，8月下旬大陸工紙在龍頭陸廠帶頭喊漲成功後，進入旺季出貨持續支撐紙價，瓦愣紙價格從10月中到11月初維持在今年高檔，加上11、12月湖北榮成35萬噸新機加入投產搶市，預估榮成第四季有機會出現單季獲利，終結連四季虧損。

榮成10月合併營收40.26億元，雖月減0.53％、年減14.48％，但受惠紙價漲價效應，自結合併營業利益1.46億元，合併稅前盈餘1.19億元，較9月大幅增加9,786萬元，每股稅前盈餘0.09元。

8成營收來自大陸的榮成，上半年受大陸疫情解封影響，第一、二季分別虧損6.37億、3.26億元，第三季虧損大幅收斂。累計前十月營收384.46億元、年減13.05％，合併稅前虧損9.09億元，每股稅前虧損0.69元。

趁著大陸市場復甦，榮成維持一貫全產全銷營運動能，11、12月湖北榮成35萬噸新機加入投產，兩岸工紙產產能由385萬噸升至420萬噸，可望掌握商機挹注營收及獲利；綠色包裝湖南長沙新廠將完工，新增紙箱產能1.2億平方米，集團紙箱產能增至15.61億平方米，工紙自用比率持續攀升，持續推升集團營收及盈利增長。