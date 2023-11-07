材料-KY營收靚 重返千金股

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材料-KY（4763）因絲束、醋片需求持續強勁，加上新產、漲價效益發揮，10月營收12.42億元，月增2％、年增201％，連續十個月營收創新高；累計前十月營收84.31億元，年增144％。

材料-KY表示，因應絲束需求與營運成長，預計明年完成8,000噸的絲束產能擴增，2025年完成3萬噸的醋片產能擴增，蓄積業績成長動能。

材料-KY先前因大盤走勢疲軟，股價隨部分獲利了結賣壓出籠，股價從1,265元高檔一路拉回整理，10月31日重挫跌停，失守千元整數關卡，11月3日股價持續下探至945元，創波段低點。6日股價在大盤攀揚氛圍、業績報喜助力下，早盤以960元開高後走高，重新站上千元價位，盤中最高衝達1,030元，終場收1,010元、漲幅6.88％。

材料-KY絲束廠已分別於今年3月、4月完成8,000及9,000噸的產能擴增，擴增後年總產能增至3.7萬噸；醋片廠已於今年6月完成5,000噸醋片產能擴增，擴增後年總產能達3.5萬噸。前十月絲束營收占比達83％，醋片16％。

展望第四季，材料-KY認為，在貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序之情況下，絲束可望持續受惠；另看好醋片在大陸的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持營運成長。

材料-KY指出，除持續優化生產效率與擴大產能外，將朝兩大策略方向布局，以達成長期成長及鞏固競爭優勢，包括把握循環經濟發展機會，增加投資研發綠色環保材料，及因應大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸纖維長絲及三醋酸纖維產能，以增加多樣化產品。