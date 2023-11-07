山富 震盪加劇放量漲停

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山富（2743）6日開高後在多空角力下於盤上劇烈震盪，漲逾7％一度拉回平盤，午盤後多方漸占上風，1時後攻上漲停價136元直至收盤，登近三個月高點、震幅達9.86％，成交7,637張，創近四個月大量。目前周線、10日線及月線同步向上，惟近日當沖交易量明顯增加，由於近6個交易日的當沖占總成交量62.01％、前一營業日達72.44％，3日遭列注意股，短期應防震盪加劇。

山富第三季合併營收15.35億元、季增36.71％，前三季合併營收31.62億元、年增11.74倍，創近四年同期高。