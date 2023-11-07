太景* 價量揚多頭排列

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太景*-KY（4157）受惠抗生素太捷信銷量成長，前三季營收1.14億元、年增264％，法人預期今年虧損將收斂下，近日吸引買盤搶進，6日股價上漲6.06％、收15.75元，成交量放大至8,703張，技術面目前均線和KD指標均為多頭排列。

除布局兩岸市場，近年積極拓展海外，月前已和永信東南亞控股子公司YSP Industries(M)Sdn Bhd簽署旗下新藥星馬地區商業化授權協議，合約期限為產品首次銷售後起算20年，為當地醫療需求提供全新藥品選擇外，也為海外授權再添里程碑。