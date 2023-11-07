前往主要內容
工商時報LOGO

太景* 價量揚多頭排列

太景*日線圖
太景*日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

太景*-KY（4157）受惠抗生素太捷信銷量成長，前三季營收1.14億元、年增264％，法人預期今年虧損將收斂下，近日吸引買盤搶進，6日股價上漲6.06％、收15.75元，成交量放大至8,703張，技術面目前均線和KD指標均為多頭排列。

除布局兩岸市場，近年積極拓展海外，月前已和永信東南亞控股子公司YSP Industries(M)Sdn Bhd簽署旗下新藥星馬地區商業化授權協議，合約期限為產品首次銷售後起算20年，為當地醫療需求提供全新藥品選擇外，也為海外授權再添里程碑。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 論台灣人均GDP排名世界第12的虛實

  2. 外資掃貨4大ETF 傳產龍頭5檔遭砍它最慘

  3. 矽統翻紅、威盛翻黑 海空運兩樣情 21檔高高掛

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。