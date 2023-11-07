TPK看好Q4營收 衝個位數季增

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TPK近六季營收獲利

TPK-KY宸鴻（3673）第三季合併營收180.5億元，稅後純益7,200萬元，每股稅後純益約0.18元。展望第四季，宸鴻表示，今年第四季不像過去那麼旺，不過平板電腦需求有所增長，預估第四季營收相比第三季約有個位數季增幅度。

宸鴻第三季合併營收180.5億元，年減35.4％，由於供應鏈高庫存狀況緩解，較前季成長11.2％。因費用控管得宜及產品組合較佳，使得第三季毛利率達5.8％，為2018年第二季以來新高。因公司持續改善良率效率，第三季整體營業費用率由上季4.8％降為4.4％，營業淨利為2.6億元，本業轉虧為盈。

宸鴻表示，第三季公司認列淨利息收入約1.0億元。此外，人民幣兌換美金匯率貶值，公司維持避險操作，因此認列外匯損失約7,100萬元。其他業外損失約8,500萬元，主要係因市場價格波動認列部分策略性投資之金融商品損失。由於業外損失侵蝕獲利，宸鴻上季稅後純益約7,200萬元，每股稅後純益為0.18元。

產品組成方面，受惠於筆電及大尺寸平板電腦（11～16吋）產品出貨回穩，第三季營收季增19.2％。然而，因舊款智慧型手機、平板電腦及電子書閱讀器需求持續低迷，宸鴻第三季7吋以下、以及7～11吋產品合計營收與上季相當，16吋以上產品營收亦與前一季持平。

展望第四季，宸鴻表示，第四季旺季不像過去那麼旺，平板電腦拉貨動能會好一些，預估第四季營收相比第三季約有個位數的成長幅度。今年整體來看，智慧型手機出貨數量相比過去大幅下滑，無法補上平板電腦增加的需求，使得營收有比較大幅度衰退。

宸鴻前三季合併營收516.06億元，年減31.54％，稅後純益2.06億元，年減60.69％，累計前三季每股稅後純益0.51元。

GIS-KY業成公告10月合併營收76.19億元，相比前一個月成長25.03％、年減38.75％。其中在筆電和平板電腦出貨都有所增長，帶動月營收重回70億元大關之上。