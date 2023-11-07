AI需求熱 雍智明年營運看俏

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測試介面廠雍智（6683）今年前三季獲利2.74億元，年減15.4％，該公司10月營收1.19億元，則是月增3.19％；市場法人預期，雍智第四季營收可望維持和第三季相當水準，今年營收及獲利低於去年表現。

不過，該公司已經切入美系處理器大廠供應鏈並供應老化測試載板，明年在AI需求推升下，營運可望優於今年。

雍智日前法說時指出，近期感受客戶對明年庫存去化、新品應用等布局轉趨積極，雖然下游客戶對產業後市謹慎觀望，該公司預期，今年下半年將是此波產業景氣循環谷底，

展望第四季營運，市場法人推估，雍智第四季營收大致維持第三季水準，全年營收預期將較去年全年小幅下滑，但前三季每股稅後純益已達10.11元來看，該公司今年每股獲利仍可望維持長期相對高檔區。

雍智今年前三季營收3.46億元，季增0.41％，年減12.49％，累計今年前三季稅後純益2.74億元，較去年同期下滑15.4％，前三季每股稅後純益10.11元，前三季獲利已逾一個資本額。

目前半導體供應鏈指標大廠普遍認為，半導體庫存調整進入尾聲，最壞狀況已過去，隨著網通、AI、手機等新案陸續展開，雍智明年營收有機會重回成長軌道，雍智於第三季起也陸續與客戶討論明年新品開案，且獲得正面回饋，公司不僅掌握台系IC設計大客戶手機晶片、網通、車用晶片訂單，同時也搭上AI浪潮，切入美系處理器大廠供應鏈，AI需求可望成為推動明年營運回升的重心。