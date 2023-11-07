立凱電前十月業績 年增50％

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磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱電（5227）公告10月合併營收4,575萬元，月增6.48％，年減69％。立凱電從今年第四季度開始減少向中國客戶供貨，目前只針對未來有助於授權技轉客戶提供測試量產服務，期望推動公司轉型、獲利。

立凱電表示，去年10月認列授權客戶Freyr之授權金收入，而今年10月暫無授權金收入，以致於較去年同期衰退。累計今年1至10月合併營收7.37億元，較去年同期增加50％，主因反應材料成本調漲售價，與公司轉型為鋰智財授權公司認列授權收入，於今年第一季認列ICL之授權金收入。

立凱電日前宣布與印度特用化學品與製藥商Delta Finochem Pvt. Ltd.正式簽署合作備忘錄，以滿足多家跨國電動車廠與儲能客戶之需求，實現印度在地化生產的需求。雙方同意考慮由台灣立凱電協助Delta Finochem Pvt. Ltd.在印度生產、建設磷酸鐵鋰電池正極材料廠，共同強化歐、美、印太鋰電池供應鏈，滿足客戶降低過於依賴中國的需求。

鋰智財授權技轉是立凱電的主營業務，立凱電持續與國際電動車大廠一同在歐洲、美國、印度、澳洲推動磷酸鐵鋰LFP正極材料授權技轉，參與的廠家正逐漸擴大中。