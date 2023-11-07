大億將解任吳育賢董事職務

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大億近年財報

車燈零件廠大億（1521）二代接班起波折？公司6日公告，將於12月23日召開股東臨時會，解任董事長吳俊億之子吳育賢的董事職務。此外，公司亦公告將更換法人董事代表，找來知名律師陳昭龍出任，同時亦停止現任總經理兼發言人林煥庭及財務長許芳銘職務。

由於大億今年6月股東會才剛完成董事改選，再加上吳育賢為吳俊億獨子，6日突然公告將解任吳育賢董事職務，也引發外界遐想。對此，大億並未多做說明，不過據透露，會有這樣的變化，主要與今年以來大億吳家與日方大股東小糸間的矛盾升溫有關。而今吳俊億同意解任吳育賢，應是向小糸釋出善意的作法，希望雙方合作得以繼續。

據了解，今年以來日圓大幅貶值，大億出貨小糸主要收取日圓貨款，承受相當大的匯兌損失壓力，而小糸又是大億的大股東與大客戶，雙方矛盾因此產生。今年6月大億股東會前一周，公司還公告收到小糸向法院聲請須按合約出貨的民事執行處函，當時消息一出，隨即引發市場揣測台日兩派股東不合。

大億當時曾說明，確實因日圓匯率貶值致雙方重新議價，協議過程未盡完善，日方有所誤會，為確保大億供貨因此發函，而後雙方仍持續溝通洽談。然今年8月大億再度公告，收到台南地方法院民事裁定及執行命令，並將委請律師對該裁定提起抗告。顯然兩大股東仍未有共識。

據指出，吳育賢主張匯率造成的損失不應由大億承受，小糸方面則認為，合約簽訂後不應隨便毀約，且也已同意進一步議價，大億仍應正常出貨。

事實上，隨著吳俊億年事已高，原有意安排吳育賢接班，但這次為平息與小糸間的爭議，吳俊億不得不做出解任獨子董事職務的安排。

在現任總經理及財務主管皆停止職務的情況下，大億6日也同步公告，總經理兼發言人職務將由董事長、副董事長或陳昭龍代行職務；至於財務主管則由課長秦曉薇代行。

同屬大億集團的大億金茂（8107）亦公告，法人董事億建投資代表人吳育賢同步改為陳昭龍，由於吳育賢也是大億金茂董事長兼總經理，未來董事會將再推選出新任董事長。

大億6日也公告第三季財報，前三季營收35.81億元、年增0.17％，稅後純益0.95億元、年減3.06％，每股純益1.25元。