台指期 外資多單加碼

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台股6日延續美股樂觀情緒，加權指數終場上漲141點收16,649點，台指期上漲156點收16,670點，期現貨正價差擴至20.64點，電子期轉為正價差1.29點，金融期正價差縮至1.98點。

美國就業數據上周五公布，顯示就業市場出現轉弱跡象，10月非農就業人數超預期降溫、失業率上揚，在數據出爐後美元、美債殖利率跟著跳水，美股四大指數全面跳高，引領昨日主要亞股多頭表現，台股並則由權值股掌多頭兵符，一度大漲200點重返半年線。

個股與族群上，台積電、鴻海以小漲作收，聯發科勁揚1.38％，連帶IC設計族群普遍偏強表現，AI及生技、汽車、觀光等傳產族群皆有所表態，惟上攻遇壓，半年線得而復失，以紅K棒留長上影線作收、日K連四紅。法人指出，目前技術指標交叉向上，延續多方架構明確，成交量能若能緩步放大，有利延續反彈走勢。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加5,036口至6,979口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加5,010口至5,672口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加8,972口，使留倉部位轉為淨多單8,219口。

群益期貨表示，外資買現貨、買期貨，自營商選擇權呈現樂觀，月、周選呈現樂觀，整體籌碼面呈現樂觀。技術面台股站上季線，目前在11月3日低點支撐位置不破下，短線的拉回仍可以選擇權方式樂觀操作。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,000點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.15升至1.34，VIX指數上漲0.08至14.21。