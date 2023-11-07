航運期 短線震盪整理

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以技術面來看，航運期貨近期從底部緩步走高，接連收復短中期均線，不過即將面對到下彎季線反壓，在突破季線之前，短線震盪整理機率較高。

上海航交所公告最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），如市場預期再度反彈，指數上漲55.28點至1,067.88點，周漲幅為5.45％，已連四周上漲，主要還是來自於歐美節慶前出貨增加。

然而，全球貨櫃輪市場最近潛藏各種變數，尤其是氣候變遷問題正影響全球貿易，由於遭逢史上最嚴重乾旱之一，巴拿馬運河當地水位創下歷史新低，將在未來幾月削減每日允許通過的船隻數量，繁忙的耶誕節採購旺季即將到來，巴拿馬運河的最新限制勢必會產生衝擊。

另，ITF台北國際旅展於3日登場，共有1,300個攤位，規模為六年來最大，參展的航空雙雄同步看好明年客運市場比今年好，且市場需求強勁，高票價已成常態，票價還會繼續漲1到2成，推升航空雙雄股價持續走揚。

臺灣期貨交易所於去年6月推出的航運期貨（SHF），由於航運類股成交值大具話題性，加上航運指數成分股涵蓋海運、空運及陸運，行業類別多元。此外，航運期貨契約價值約當新臺幣13萬元，而保證金為新臺幣17,000元，槓桿約為8倍，航運期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，均有高度的投資風險，請投資人設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供，黃彥宏整理）