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觀察美國芝商所12月日圓／美元期貨，自今年以來跌勢不斷，日圓兌美元持續走弱直到上周三微幅反彈，近期日圓兌美元走勢關注焦點，應當留意日本央行釋出的鴿派訊息以及通貨膨脹對日本的影響。

上周二日本央行宣布維持現有之-0.1％利率，同時擴大殖利率曲線參考上下限至正負1％，調整幅度小於市場預期，行長植田和男表示，日本央行將持續寬鬆政策，日圓因此湧現失望賣壓。

日本央行將2023財年預估核心CPI年增率，由7月的3.2％上調至3.8％，同時將2024及2025財年的核心通膨預估值由1.7％及1.8％，同步上調至1.9％，長期通膨預估值持續小於央行政策目標2％，暗示日央行超寬鬆貨幣政策可能持續更久。日央行將原本嚴格限制利率上限為1％，改成以1％為參考目標。

技術面來說，日圓期貨上周二出現大跌，盤中再創一年來新低後，跌勢稍微收斂。不過，以日線來看，目前仍未出現底部築底成型。目前在去年10月低點附近，下方並沒有明顯的支撐。

建議投資人近期可適當布局日圓空單，並在上周高點附近設立停損點。另期貨交易方向性策略仍屬於較具風險之投資策略，宜搭配停損停利嚴格控制投資部位之下檔風險。（富邦期貨分析師曹富凱提供，黃彥宏整理）