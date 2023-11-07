AI需求高 建準、奇鋐重返月線

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美債殖利率持續回落，根據美國芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場押注年底前利率持續「凍結」機率高達9成以上，科技股大舉吸納資金，加上國內外大廠陸續對明年AI前景釋出樂觀展望，受惠AI伺服器需求強勁，散熱風扇大廠建準（2421）、奇鋐（3017）6日強漲9.8％及6.06％。

美國聯準會對利率持續按兵不動，帶動全球金融市場上漲，美台股市科技股強彈，先前跌深的AI概念股也啟動補漲行情。建準上周法說會釋放利多，6日股價氣勢如虹，一度觸及漲停價99.8元，奇鋐也同步勁揚6.06％，兩檔AI散熱指標股同步重返月線之上。

受大陸昆山廠8、9月缺工以及9月部分客戶無法取得H100晶片因而遞延出貨影響，建準第三季營收32.94億元，僅與第二季維持相近水準，單季稅後純益3.86億元，雖逆轉呈季減10.57％，但累計前三季每股稅後純益（EPS）4.32元，仍超前去年同期的3.23元。

值得留意的是，產品組合優化及外匯收益，抵銷了不斷上漲的勞動成本，也推升毛利率至29％，寫下2010年首季以來新高；而截至今年第三季，包含GPU及AISC等AI伺服器的散熱風扇貢獻營收10％～15％，市場看好相關貢獻有望在第四季持續成長，公司預估第四季AI營收比重將再提升。

本國投顧認為，市場先前對於建準過度的擔憂導致股價跌幅較深，但建準明年毛利產品組合仍有望持續轉佳，且獲利成長性大，預估建準2024年EPS為7.02元，並給予其105元目標價。

此外，奇鋐前三季營收424.74億元，年增2.99％，法人點出，奇鋐下半年AI伺服器營收將占整體伺服器營收50％～60％、占整體營收10％～20％，並逐季向上；而由於伺服器散熱及伺服器機殼毛利率均高於其他一般產品，法人預期，奇鋐今年下半年至明年毛利率、營利率及獲利可望逐季看增。