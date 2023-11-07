手機業復甦 大立光、美律權證香

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大立光（3008）因iPhone15鏡頭量產出貨，帶動營收月增，預期在iPhone15 Pro Max熱賣下，帶動5倍光學變焦鏡頭出貨成長，帶動後續營收向上；電聲元件廠美律（2439）在耳機、揚聲器、電池等新品出貨動能延續下，全年營運可望比市場預期更佳。

大立光10月營收63.26億元，月增13.53％、年增22.29％，較市場預期表現還好，法人展望第四季，由於iPhone15 Pro Max為最受歡迎機種，蘋果為滿足市場龐大需求而趕工，但因獨家供貨5倍光學變焦相機模組的南韓業者為首次製造，良率不如預期，蘋果為趕工而加大1G+3P鏡頭訂貨量，以更大的鏡頭模組產量彌補良率不足，帶動高倍光學鏡頭出貨進一步成長。

大立光預估第四季營收169.41億元，季增24.31％，稅後淨利56.24億元，季減5.51％，EPS42.13元。展望明年，法人預期iPhone16 Pro與Pro Max也會搭載高倍光學變焦鏡頭；華為Mate60系列機種熱賣後，後續將有多款機種問世，2024年華為手機出貨量持續成長，帶動高階鏡頭出貨動能。

美律第三季營收94.54億元，季增13.15％、年減14.44％；至於10月營收45.40億元，月增0.83％、年增7.48％。法人估計，美律第四季營收將呈現雙位數季增、年增，全年則有個位數成長。

美律展望第四季，耳機整體可望較第三季成長，將與去年持平，其中頭戴式耳機將大幅成長、電競耳機則下滑。揚聲器部分，受惠手機拉貨訂單增，電池第四季也預估大幅增加。