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11月共25檔債券ETF基金將公告配息，以季配息產品為大宗，當中預估年化配息率超過6％的債券ETF有三檔，另六檔也超過5％，整體以新興市場債、產業債的配息水準較高，但短線隨美國10年期公債殖利率自高點滑落，近期資金明顯卡位長天期債券，加上進入配息旺季，預期債市買氣將持續熱絡。

統計11月公告配息的債券ETF基金，以目前國內規模最大的投資等級新興公債ETF－群益投等新興公債預估年化配息率6.58％最高，群益1-5Y投資級債、元大10年IG銀行債也都高達6％以上。市場法人表示，IMF預估明年多數新興國家的經濟成長將高於先進國家，成長動能強勁，有望帶動新興債後市行情。

群益投等新興公債ETF經理人洪慧珊指出，評價面投資等級新興國家主權債收益率將近7％，已明顯高於過去10年平均4.5％，相當具吸引力，且投資等級新興債的安全性高於非投資等級新興債，非常適合在總體大環境不確定時做資金的配置，基本面與評價面均有利於新興債市表現，對想入手新興債投資人而言，現在是布局新興市場債好時機。

多檔債券ETF基金進入配息旺季，聯準會如預期利率按兵不動，市場解讀升息或已到頂，美國公債殖利率可望反轉向下，統計長天期美債ETF在美國利率決策會議前已提前吸引資金卡位，三檔10月當月日均量突破2萬張，其中，元大美債20、國泰美債20兩檔成立已六年，今年新成立統一美債20年ETF今年8月才掛牌，也進入高人氣之列。

統一美債20年ETF基金經理人許雅惠認為，近期10年期美債殖利率兩度觸及5％後順利拉回，顯示短線殖利率漲幅已大，吸引長線投資買盤進駐，但這次利率會議仍保持高利率將維持一段期間的基調與升息空間。