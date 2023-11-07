陽明海運攜手海大 辦球類聯誼賽

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延續陽明海運股份有限公司與國立臺灣海洋大學攜手推動產學合作計畫之精神，雙方在11月5日共同舉辦球類運動聯誼賽，包含桌球、羽球、籃球及排球四種比賽活動，期能透過雙方運動賽事交流，有利海洋大學在校生更了解陽明海運的團隊合作氛圍與企業文化，亦鼓勵公司員工在工作之餘積極參與鍛鍊身心之體育活動，養成健康體魄並增進同仁間彼此交流。

陽明海運與海洋大學產學合作計畫自2017年開始即陸續展開，就雙方既有的設備與資源，提供航海及輪機相關科系學生一個培養興趣與專注學習潛能適性發展的機會，讓理論與實務接軌，培育海洋運輸產業專業人才，迄今透過產學合作培育之專業人才逾180位，部分已在陽明海運船隊服務貢獻專業。除海勤人員的共同養成外，陽明海運許多優秀岸勤同仁亦畢業於海洋大學，透過日常體育賽事交流，將使學生更了解企業文化，進而有助企業延攬人才。

陽明海運長期注重員工的身心健康發展，於總公司及各分公司成立各類型體育運動社團，包含羽球社、保齡球社、桌球社、高爾夫球社、排球社、愛跑社、瑜珈社、籃球社、飛輪社及體能訓練社等運動性社團，社團總數量多達25個，提供多種運動相關課程及活動，以提升員工的健康意識與活力，多種實踐使陽明海運於2021首度參加教育部體育署辦理之運動企業認證，即獲頒「運動企業認證標章」殊榮。此外，陽明海運亦辦理及贊助國內大型賽事活動，並藉由企業力量支持國內優秀體育選手，以利其專心於體育專業職涯發展，透過多層面運動推廣，以期落實全民運動，促進國內運動風氣。

陽明海運與海洋大學球類運動聯誼賽活動參與人數超過百人，賽事競爭氣氛十分熱烈，雙方以球會友並充分展現運動員精神，為代表球隊盡力爭取得分機會，更建立在校學生與企業同仁交流溝通之平台，活動順利圓滿落幕。