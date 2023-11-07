莊廣和堂養生保健 獲女性喜愛

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現代女性因經濟獨立，追求精緻生活同時，女性更加重視自我健康，更願意好好寵愛自己的身心，而「莊廣和堂」品牌帶領一股全新的健康保養風潮，受到廣大女性喜愛，其理念起源於台灣著名的百年中藥舖「廣和堂」，並傳承台灣第一位女中醫師、台灣國寶莊淑旂博士「醫食同源」、「自然醫學健康法」的經典養生智慧。

莊博士最為人所稱道與推崇的，就是她在女性生理學方面的精深鑽研，並由此首創，提出「女人三春」的理論：像是「更年期」不是象徵老化，而是女性「還我青春」的好時機。每月對「生理期」的重視，搭配正確的生活與運動，直接影響女性體質好壞。

莊廣和堂經五代傳承，更以祖傳底蘊，嶄新的面貌，翻轉大眾對本草養生的概念，讓女性能輕鬆的呵護自己，而不再需要被逼著長期調養，皺著眉頭每天喝苦苦的湯，讓女性打從心底感受到，身為女性，真好。

「紅日子果凍條」即為莊博士擔任日本皇室御醫時，為美智子皇妃特別研發的養顏美容調理方「薏薑湯」升級而來，酸酸甜甜的果凍條便利隨身攜帶，兼顧生理調養、調整體質，並富含鈣和鐵，讓各年齡女性煥發好氣色好光彩。

「莊廣和堂」品牌以其獨特的養生理念和創新產品，為廣大女性族群，及成長中面臨身心變化的孩子，都提供了全面的保養解決方案，讓人們在忙碌的生活中保持最好的精神體力，自信面對嶄新的挑戰。

莊廣和堂更將每年11月26日定為「轉大人文化節」，並舉辦各類型活動，以莊淑旂博士的轉大人理念為核心，教導青少年應該具備的「生活、飲食、運動」知識。