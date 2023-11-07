陽明交大ewant育網平台 慶10周年

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國立陽明交通大學負責經營的ewant育網開放教育平台日前舉辦10歲生日會，邀請10年來共同推動磨課師（MOOCs）的夥伴學校、課程教師、與資深用課學員等一起歡聚慶祝，見證ewant育網的重要時刻。在慶生會中最受矚目的是兩位成功使用平台終身學習的學員，一位是已過退休年齡、有著滿頭漂亮銀髮的涂秋容女士；另一位則是剛從高中畢業的總統教育獎得主賴嘉騏。

涂秋容自2015年註冊ewant育網平台後，持續學習將近9年，成功取得超過210門課程的通過證書，從「食安大宅門」到「現代公民的量子素養」課程，可說是「無課不與」。如果換算學分的話，已經能夠獲得不只一個學士學位了，可謂終身學習的典範，因此，在生日會上獲頒「終身學習榮譽獎」。

賴嘉騏同學來自特殊境遇家庭，在嘉義高商就讀期間充分利用ewant育網平台的免費線上課程進行學習，找到學習動力，將自己的在校排名由60名直衝至前10名，是自主學習的好榜樣。他在2023年獲得總統教育獎後，隨即親筆致信感謝ewant育網平台，也在生日會中分享開放教育平台對促進教育機會均等的重要價值。

陽明交大副校長鄭子豪指出，10年來ewant育網落實大學社會責任，影響深入社會各個角落，實現平台的信念─「讓每個人都有機會成為終身學習者」。未來，陽明交大也要在育網平台提供半導體、醫學概論等數位課程，支持高中生STEM領域的探索。

高等教育開放資源研究中心主任李威儀表示，11月9日至12日在台北世貿一館將舉辦為期4天的2023臺灣教育科技展，屆時歡迎舊雨新知參觀ewant育網展區，未來ewant育網也會持續為全國的學習者提供更多優質的數位課程，打造更多元的數位平台，為臺灣與全球學習者貢獻心力。