美股基金 資金連三周淨流入

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股票型基金資金流向

美國聯準會（Fed）11月初利率決策如預期按兵不動，但透露未來升息政策仍保持觀察與彈性，全球股市資金動能在上周仍走向分歧，觀察過去一周全球股票基金資金流向，除美股基金持續迎來資金淨流入外，全球其餘地區股市資金多呈淨流出，累計美股基金為唯一連續三周淨流入的市場。

安聯投信指出，從貨幣政策來看，Fed在一連串的升息政策後，已將美國實質利率推升至正值之上，利率已來到限制性水準，優於預期的就業市場，與高於目標的通膨，使Fed後續升息空間有限，但降息機率也不大，政策利率或將維持在高檔一段時間。但隨央行升息週期邁入尾聲，有利景氣逐步築底回溫，預期股市長期仍可望震盪走高。

總體經濟面向，美國雖通膨數據與短期通膨預期仍有起伏，但核心通膨仍維持降溫趨勢；下半年雖仍存在放緩風險，但因持續釋出的經濟數據較預期更具韌性，經濟在軟著陸中，陷入衰退的機率逐漸降低，長期來看對股市也相對正向。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，美國經濟與企業基本面穩定，第三季GDP季比年化增長跳升至4.9％，創近兩年最高增速，優於預期4.5％；企業獲利方面，市場預期S&P500企業第三季獲利年增4.3％，表現可望逐季改善。

近期美國10年期公債殖利率回落，有助推升市場風險情緒，美股表現不看淡，但考量地緣政治衝突不確定因素存在，建議穩健型不妨透過多元產業布局策略來因應，以平衡投資組合抗波動，包括科技、生技醫療、低碳基建等等皆可留意。

富蘭克林證券投顧認為，貨幣政策對經濟活動有滯後性，美國10月非農就業及服務業指數顯示經濟已有放緩跡象，為Fed及金融市場樂見情境。歷史經驗顯示，過去四次Fed停止升息期間，全球主要股債市漲勢可期，看好現階段債市收益機會優於股市，股市反彈幅度端視年底消費動能、企業財報或財測展望、美國經濟放緩速度及幅度而定。