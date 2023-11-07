新興亞股 台股10月最吸金

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外資對亞洲股市買賣超金額

美國聯準會（Fed）已連續二次利率決策會議暫停升息，市場預期明年下半年有機會降息，激勵美國股債市上漲，也舒緩新興亞股賣壓。法人觀察，新興亞股上周資金流向，外資賣超印度達6億美元為最多，但觀察10月資金流向，台股、南韓分別吸金7.1億美元、2.6億美元。

統計今年以來最吸金的新興亞股仍是印度，獲外資買超金額117.4億美元，其次是南韓40.7億美元；賣超以台股64.3億美元最多，其次是泰國賣超49.6億美元。

中信成長高股息ETF經理人張圭慧表示，市場預期聯準會可能因勞動市場爆冷，而停止升息，鼓舞加權指數上周上漲373點，收在16,507點，強勢站回月線及季線，技術面轉強；韓國祭股市禁空令，及11月中即將登場的「拜習會」，可望緩和近期緊張的中美關係。地緣政治風險降低，大陸國家隊出手護盤，引領亞股反彈，台股第三季財報預期樂觀，有機會迎來「有基之彈」。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，前三季越南外資直接投資總計較去年呈現小幅成長，雖今年美國大型外資直接投資案僅一件，但預計美越升級「全面戰略夥伴關係」效應將持續發酵，明年有望見到更多半導體相關、再生能源投資案進入，有利工業地產營收進補。

群益印度中小基金經理人林光佑強調，印度基本面動能強勁，製造業與服務業PMI持續維持在擴張水準之上，通膨可控降低升息壓力，加上企業財報表現優於預期，官方持續透過政策措施來促進產業發展，股市前景仍值得關注，隨第四季節慶消費旺季，相關類股表現可期。

近年來受到美中關係緊張、新冠疫情干擾，令大型國際企業考慮分散生產基地，降低供應鏈中斷風險，印度基於其勞工成本相對便宜，便是在供應鏈移轉趨勢下最大受惠國家之一，加上印度政府也積極透過企業稅率調降、簡化投資流程等措施來吸引外資進駐，投資前景值得期待。