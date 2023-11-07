Fed利率不變 債市動能回溫

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

債券基金資金流向

美國聯準會（Fed）11月如預期按兵不動，加上美國財政部的最新季度發債規模低於預期，債市情緒得到激勵。美銀統計，過去一周除新興市場債仍呈淨流出外，投資級與非投資級債雙雙迎來資金淨流入。

安聯投信表示，Fed最新利率決策暫停升息，市場情緒指標美國10年期公債殖利率過去一周持續回落，從近5％的高點來到4.5％左右，債市投資情緒明顯改善。觀察全球債市，過去一周主要債券資產全線走揚，其中信用債與可轉債指數單周多數繳出2％以上漲幅，與淨流入的資金相互呼應，量價同步成長。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶指出，債券主要投資目標多為收息，若單純檢視殖利率，可得知新興市場非投資級債平均值利率為債市中較高者。但因存續期是利率對債券價格影響的關鍵之一，存續期愈長者受到的利率變化也愈大，故若將存續期與殖利率共同評估，可發現美國短年期非投資級債具有最佳的殖利率與存續期比率，也就是在承受每一個存續期單位風險時，可獲得的殖利率為主要債券資中較佳者。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人班傑明．克萊爾認為，通膨依舊頑固，Fed可能還有再升息空間，且高利率可能維持更長一段時間，利率也不會如市場預期般快速下滑，所幸固定收益市場現已可提供顯著的收益水準，高品質類別債券的殖利率則多接近於歷史高檔區，提供史上罕見收益機會，也能控制下檔風險。

統一美債20年ETF基金經理人許雅惠強調，近期10年期美債殖利率兩度觸及5％後順利拉回，顯示短線殖利率漲幅已大，吸引長線投資買盤進駐；但Fed高利率將維持一段期間的基調與升息空間，因此預期殖利率仍將維持相對高檔，且經濟數據公布時易波動加劇，須至有明確降息訊號出現，債券價格才可望趨穩，建議採定期定額或分批買進方式進行布局，靜待後續降息來臨。