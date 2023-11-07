長天期美債ETF 績效回升

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美國10年期公債殖利率竄高，但美國知名避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）直言，美國經濟前景恐惡化，美債殖利率走勢將大幅反轉，從國內目前十檔20年期以上美公債ETF近期績效表現來看，普遍出現回升趨勢。

永豐投信表示，美國升息循環何時結束的變數仍多，短期利率政策尚不易即刻下降，利率敏感度較低的短天期債券宜適量布局，但拉長時間來看，美國降息趨勢依然未變，長天期公債更已進入嚴重超跌，中長期把握長線價格甜蜜點，開始擇機分批布局。

永豐20年美公債ETF經理人周彥名認為，全球地緣政治持續動盪，避險買盤湧入美債的機會提高，不應過度看空美債，經歷這波強力升息後，所有投資人都在等待美國降息，只要一進入降息循環，債券投資息收及資本利得兩頭受惠。且烏俄戰爭持續延燒，中東衝突更有擴大態勢，地緣政治風險升高下，預料有更多避險買盤進駐美債。

M&G英卓投資管理固定收益團隊首席投資經理伍諾德指出，過去25年來美債殖利率是高於4％，金融海嘯後才降至1％而現在又回到4％，代表現在投資是上檔空間大、下檔風險有限「看不出不買債的理由」，他認為今年不會再升息、明年也未必會降息，但通膨終將抑制住，千萬不要等降息才進場就會錯過投資債市的甜甜價。

伍諾德分析，金融海嘯前美國長期的實質經濟成長率是2％、長期通膨率2％，那時債券殖利率4％以上就具有投資價值，但金融危機爆發後，經濟成長只有1％，改變了債券估值框架，現在美長債殖利率又回到金融海嘯前的水準。殖利率大幅攀升代表「上檔空間大、下檔風險有限」，看不出不投資的理由。

安聯投信強調，近期利率攀升導致金融資產重新定價，經濟數據強於預期且風險性資產波動度攀升，須保持警覺。且因景氣衰退疑慮減緩，預期央行維持高利率時間將較預期久，在債券部分宜對存續期較長的利率債保持謹慎態度。