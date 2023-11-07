歷年11、12月 印度股市強

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觀察2000年以來每年11月～12月全球主要股市表現，以印度股市5.46％表現最佳，其次依序為印尼5.14％、巴西5.05％、台灣4.23％、上證4.15％，投信法人認為，亞洲經濟相對穩定，未來國際情勢明朗後將吸引資金回流，尤其年底消費旺季帶動，以印度基金最值得期待。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑表示，印度在新興國家中的政策穩定性較高、經濟成長潛力可期，外資幾乎年年淨買超股市，看好在企業投資或內需消費，皆擁有相當大的成長潛力。印度經濟強勢是企業獲利成長一大支柱，反應在財報表現強健，股市多頭格局可望延續。

滙豐投資管理（印度）股票投資長Venugopal Manghat指出，印度股票目前本益比已低於長期10年平均水平，投資估值受到亮眼的獲利成長和股東權益報酬率支持，有利低檔布局的好時機。印度家庭將更多儲蓄配置於股票投資，且印度在摩根士丹利新興市場指數權重，從2020年的8％增至2023年的14％，儘管估值不算便宜，但優越的獲利成長和較長的成長潛力都反映在估值上。

印度債券除具備較高殖利率的優勢，印度盧比表現領先大多數新興貨幣，在淨服務出口增加、貿易逆差收窄及美元持續疲弱等因素下，皆有利印度盧比表現。摩根大通自明年6月起，將印度債納入旗下新興市場政府債券指數，所佔比重為1％，標誌印度債市的重要里程碑，預計將流入200億美元至250億美元。

野村投信投資策略部副總經理張繼文強調，印度無懼全球經濟下行逆風，估2023財年及2024財年GDP將持續6％以上的高成長，成為全球經濟成長最快的國家。