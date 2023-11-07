殖利率衝破6％ 投等債甜蜜點到

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全球政經風險升溫，美國聯準會官員鷹鴿互見，投信法人認為，諸多不確定性因素壟罩全球資本市場，導致美國10年期公債殖利率一度觸及5％後回落，投資等級債殖利率也跟著攀升至6％以上，高於歷史平均的4.5％，入手時機更確定。

據歷史經驗，2000年以來，一般時期投資級債平均報酬約5％，但當殖利率攀升至6％的時候，平均年度報酬率將升至12％；而當殖利率大於6％的時候進場布局，未來二、三年正報酬機率均為100％，入手後二年、三年平均報酬分別為22％與31％，遠高於一般時期的11％與17％。

瀚亞投資優質公司債基金研究團隊表示，2005年以來投等債指數每月殖利率與其之後五年年化報酬率之間呈現明顯線性關係，當投等債指數殖利率6.2％時，之後的五年年化報酬率有機會介於6％～8％之間，也就是說，現在是投等債投資甜蜜點，建議逐步進場買進投等債基金。

第一金美國10+金融債ETF經理人高若慈指出，美國經濟數據雖有分歧，但消費動能仍持續，美國經濟的韌性超越市場預期，市場利率飆高，預期升息尾聲，期待長債殖利率回穩，特別是金融債。根據S&P統計，去年金融業違約率僅0.28％，遠低於非金融業的1.26％，且目前金融債殖利率仍高達6.23％，信用評等達A等級，較一般投資級債券來得佳，現在已是布局投資等級長債好時機。

凱基ESG BBB債15+經理人劉書銘分析，過去一年美國10年期公債殖利率微幅下探後持續攀升，日前殖利率逾5％，創16年來新高，牽動債券價格一波修正，BBB評級投等債提供的債息在投資等級債當中相對高，有助挺過過去一年的債市震盪。

後市隨市場預期聯準會暫停升息，明年可望啟動降息，根據過去六次歷史經驗，升息循環結束後，相較於公債與投等債，BBB評級投等債整體報酬表現有機會更佳，長天期債對利率反應更加敏感，受惠降息的程度可望更大，資本利得空間可期。