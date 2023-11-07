科技非投等債 進場正逢時

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全球主要債市殖利率及總報酬

ICE科技非投等債與ICE美國非投等債目前殖利率超過9％，非投資等級債殖利率接近股市年度歷史報酬，逢跌即買策略再度走紅，押注美債殖利率已逼近頂峰即將回落，科技非投等債價格處長期低檔區，現在正是可留意布局的時機。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，美國聯準會最關注的通膨指標，9月核心PCE物價指數月增0.3％，年增率小幅降至3.7％，符合道瓊調查預期，創2021年5月以來新低，通膨降壓帶來一線希望。根據芝商所FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，聯準會11月會議維持在5.25％～5.5％機率高達96.1％，後市若美債殖利率下降，對科技股也有利。

據FacSet最新統計，第三季財報季迄今，標普五百指數成分股已有49％公布季報、當中的78％繳出優於預期的EPS成績單，高於5年平均值的77％以及10年平均值74％；62％公布優於預期的營收數據。

美企營運狀況基本面仍穩健。目前美國科技非投資等級債券利差為480個基本點、殖利率9.68％，皆高於5年均值，殖利率更接近5年高點，顯示債券價格未來有上漲潛力。

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧指出，目前市場普遍對於聯準會將於今年內進入升息尾聲，最快有機會於明年下半年進行降息，一旦停止升息、甚至開始降息，對債市將是大好投資機會。建議利用目前的低檔分批布局，其中成熟國家債更安全、更具利差收斂機會的選擇，歐洲公司債具有更低的違約風險，將是較佳選擇。

群益全球優先順位非投資級債券基金經理人徐建華認為，近期國際地緣政治動盪、美債殖利率處於高位、企業財報與經濟數據好壞兼具影響，信用債表現也是波動頻頻，但非投資級債在基本面穩健與再融資壓力減輕，市場預期，未來兩年非投資級債的違約率將稍微上升，整體仍徘徊在長期平均水平附近，無須過於擔憂，加上非投資級債還具有高息特性，仍可望吸引資金配置。