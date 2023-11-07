AI加持 科技基金三強飆逾3成

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境外科技股票基金今年來績效十強

科技業今年來表現強勁，重新受市場關注，據晨星統計，今年22檔境外科技基金漲幅超過18％，表現最佳前三名漲逾3成。法人表示，美國經濟今年不至於陷入衰退的可能性支持下，AI概念加持的科技基金，未來仍大有可為。

安盛環球基金數位經濟基金產品經理洪聖雄指出，AI今年熱潮部分反映一些已知的事實，在使用社交媒體應用程式或在網上購物，出現量身做出的廣告，這些工作由AI驅動，這種創新為領先的大型科技公司帶來動力，支持股價急升。且AI發展仍未見盡頭，尤其是生成式AI已成為獨一無二的創造科技，人類不斷開發技術提高工作效率，這些發展均有助減輕體力勞動負擔、改善溝通促進商業發展，並讓複雜的生產技術自動化。

隨AI應用層面增加，大型科技股或可繼續受惠，並可能錄得卓越盈利增長，採納AI的企業應可為投資者提供機會，把握利潤和市場份額不斷增長，經濟體可望增長加快，AI可在不同領域成為提高投資回報的潛在動力。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治認為，現階段AI晶片仍處於缺貨階段，美國晶片禁令所造成的中國需求缺口預期將由其他客戶快速補上，至於中企則多半已經提前拉貨，1年～2年內的AI訓練需求應可滿足，短期對美中雙方的衝擊相對有限。就整個半導體產業而言，最壞的時候確實已經過去，

富蘭克林證券投顧強調，受以哈情勢混沌不明、美債殖利率攀升等利空夾擊，近期全球股債震盪加劇。值此國際政經局勢詭譎多變難測的時刻，建議投資人以靜制動，透過多元基金投資組合度過市場波動期，長期投資者維持定期定額投資紀律，空手者可留意震盪買點分批加碼，看好全球「氣候變遷」股票型基金、科技／生技創新產業，及印度／日本等亞洲股票基金長線前景。