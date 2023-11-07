評價具吸引力 陸股長線有看頭

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UBS實證研究調查和UBS的行業分析，均顯示大陸半導體設備需求將顯著上升，遠優於市場原先預期，市場原預期大陸半導體製造設備在2023至2025年支出僅持平。法人表示，陸股確實有些投資機會，但是要投放三到五年，不是進場後在一季內即可看到成效。

瑞銀證券中國科技硬件行業分析師俞佳表示，UBS預計在2024～2025年大陸國內半導體製造設備需求，將從2023年的207億美元（歷史新高）進一步增長至230億～260億美元。主要得益資本支出最多的大陸國內晶圓廠和其他國內成熟製程產能穩步擴張，也就是UBS預估在2023～25年間，大陸國內半導體製造設備需求增速，約有20％的上行空間。

此外，瑞銀也預估大陸半導體製造設備企業國內市占率有望三年內接近翻倍。俞佳表示，瑞銀實證研究2023年第三季調查顯示，大陸供應商因已縮小技術差距；另在未來1～2年在刻蝕、沉積、清洗等的市占率有望繼續提升；更有望在更關鍵製程及應用可取得進展或突破。

陸股今年表現持續疲弱，然陸股最大的利多是「評價具吸引力」，霸菱投顧表示，一家受美國制裁的大陸大型企業發布一款準5G手機（華為），這代表大陸於先進半導體製造能力取得突破，可能會淡化進一步的制裁。此外，大陸仍是全球供應鏈中最大的硬體技術市場之一，儘管中美關係仍緊張，但官方正式對話可能有助於穩定預期，其中大陸國家主席習近平與美國總統拜登有望於11月舉行會晤。

霸菱投顧表示，市場對陸股仍抱有一定的遲疑態度，但無論是與歷史水準相比、還是與全球其他市場相比，陸股的目前評價都深具吸引力，若投資者能保持耐心，是長線投資者帶來具吸引力的買進點。

隨著經濟逐步復甦，有望湧現一些評價具吸引力、具強勁長遠增長潛力的投資機會。