降息有空間 新興市場債搶鏡

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儘管多數法人仍看好投資等級債，但因新興市場國家通膨放緩且已有國家陸續啟動降息，法人由悲觀轉趨正向並已開始加碼，優質新興市場債後市蓄勢待發。

據EPFR統計至10月25日止，新興市場美元債已連13周賣超，新興市場當地貨幣計價債連14周賣超，但部份法人已轉趨樂觀。M&G英卓投資管理新興市場債券投研團隊指出，新興市場通膨高峰已過，去年名目通膨年增率一度來到8％，從去年下半年起開始回落持續下降，今年下半年已下降至5％，甚至有機會比成熟市場國家先啟動向降息循環，因此新興市場債投資機會漸浮現。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊認為，雖然對美國經濟前景看法轉佳，著眼高利率將維持較長時間，債市投資策略仍應聚焦高信用品質與較低存續期以降低發行人風險，但在新興市場與非投資級債市已看到選擇性的機會。目前相對看好拉丁美洲當地債，因為殖利率極具吸引力，並將受惠通膨下滑、降息及美國經濟軟著陸的環境。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，隨新興市場通膨壓力開始放緩，未來可望有降息空間，看好新興主權債後市潛力基於三大理由，一是政策利率與殖利率雙雙見頂後，可以期待新興主權債的資本利得動能；二是新興市場各類型債券價格多數已大幅低於過去10年均值，其中尤以新興美元主權債折價幅度最深，未來上漲潛力最大；三是新興市場國家將先後已進入降息循環，可望率先執行寬鬆貨幣政策，有利新興債表現。

PGIM保德信新興市場企業債券基金經理人黃相慈強調，觀察新興市場經濟現況指數顯示，整體PMI表現優於過去12個月平均，區域別以拉美地區表現較好，歐非中東較差，新興亞洲整體大致持平小幅改善，由於新興市場通膨態勢更明確往下，部分拉美及新歐市場開始降息，受到通膨或貨幣政策緊縮的干擾程度相對較低，也是新興債市較正面的因素，全球新興市場當地貨幣債蓄勢待發