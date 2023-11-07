宏廣新技新廠啟用 實現在地供應

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

半導體供應鏈中特殊氣體和化學品的領導廠－宏廣新技，位於南科工的專業氣體純化分裝工廠，以及耗資1億元的高純化氣體奈米實驗室10月27日正式啟用，身為護國神山群的特殊氣體供應商，在BCP（Business Continuity Planning）要求下實現在地化供應，並期許成為第三方公證單位，提供高純化氣體和化學品之高端專業分析驗證，將為台灣的半導體特殊氣體化學品供應鏈，做出巨大貢獻。

日商神助攻，宏廣新技自111年獲得日本工業氣體製造大廠愛沃特株式會社（AWI），以及百年企業三井物產株式會社（MBK），這兩家日商企業入股後，不僅握有全球稀缺的原物料資源，藉由宏廣在特殊氣體的高端製造技術，並投資在南科工的新廠擴建，第一期廠區2,400坪，將生產半導體級超純度二氧化碳CO2每月達1,200噸及一氧化二氮N2O每月達140噸，接著第二期2,600坪廠房，也將在年底啟用，作為特用氣體倉儲使用，以及製造氟碳類氣體產品，完善半導體特用氣體供應鏈及高純化技術，在地化短鏈供應。

宏廣新技執行長張錫濱表示，宏廣新技有信心、決心和專業高端技術，結合日本在原物料上的尖端研發，不只是提供產品也是技術的橋樑，感謝半導體客戶先進製程的要求，使宏廣不斷精進，未來台南成功營運模式將整廠輸出到日本、美國、德國，足見宏廣在半導體供應鏈上扮演著關鍵角色，期待與台灣半導體產業在全球布局更上一層樓。