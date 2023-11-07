世界蔬菜中心 歡慶成立50周年

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世界蔬菜中心（亞蔬）11月3日於台灣善化總部舉辦50周年慶祝活動。包括各國駐台大使或代表、台灣農業部與外交部官員、政府單位、各農業大學院校、捐助機構、私人種子公司、計畫合作夥伴，以及來自世界各地的蔬菜研究人員等超過400位嘉賓出席。

世界蔬菜中心（亞蔬）是全球唯一明確以蔬菜研究與發展為其主要任務的全球性組織。作為一個國際非營利機構，亞蔬與世界各國公部門及私人種子公司等共同戮力合作，以全面永續方式，致力於蔬菜研究與開發，透過多樣化栽種與膳食，展現蔬菜在營養與經濟上的潛能。亞蔬於1973年正式營運，最初名為「亞洲蔬菜研究發展中心（AVRDC）」，並獲得來自中華民國（台灣）、英國政府、美國國際開發總署（USAID）、澳洲國際農業研究中心（ACIAR）、德國、泰國、菲律賓、韓國和日本的長期資助。

與會嘉賓一同見證亞蔬在過去50年的努力與貢獻，並啟用新實驗大樓，邁向「開放科學中心」，這將成未來全人類蔬菜研究和發展的中心。新實驗大樓暨先進儀器設施全數由台灣政府資助，來自世界各地的農業專家將在這裡進行研究，以突破更多迫切的農業議題，展現蔬菜在營養與經濟上的潛能。

全球很多國家長期受到營養不良影響，數十億民眾因飲食不均衡而損害健康。蔬菜是人類獲取微量營養素及礦物質，維持健康所需的最高效益來源。世界蔬菜中心認為，為了有營養豐富且更具韌性的糧食體系，我們需要種植和食用更多的蔬菜。