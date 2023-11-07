華人家族企業年度論壇 11/22登場

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台灣家族企業早先於其他華人地區發展，將率先跨越第一個百年，已從第二代進入第三代的台灣家族企業如何富過三代，延續百年，已刻不容緩。台灣正處於2.5世代，在面臨外部轉型升級及內部接班傳承的雙重挑戰之下，站在十字路口的家族企業，如何抉擇下一步？

台灣董事學會攜手華人家族企業聯盟與中華家族辦公室協會於11月22日下午2點至5點在台北遠東國際飯店舉行「第十二屆華人家族企業年度論壇」，本次主題為「家族企業─站在十字路口的決策」。

除了發布全球唯一持續十二年的「華人家族企業關鍵報告」，分析找出華人地區家族企業的重點議題。今年度也將發布第一份「華人家族企業影響力100」榜單。此外，大會圍繞此主題精心安排了兩場高峰會及一場線上論壇。

第一場高峰會「台灣現場－共治年代的兩代對談」將邀請台灣家族企業福壽實業董事長洪堯昆以及寶島光學科技總經理蔡宜珊兩代對談，共同探討其在交班與接班十字路口時如何做出決策。第二場高峰會「國際經驗－家辦生態圈如何幫助百年傳承」將邀約家族企業的行業專家，台灣KPMG以及國際級EQT霸菱亞洲、瑞士百達銀行、邵氏控股有限公司，共同探討其如何協助家族企業度過第一個百年的挑戰。國際華人論壇「探究華人特有的永續解方」將由台日港中之華人家族企業研究專家，為大家分享四地家族企業面臨的重大議題，透過跨域分享，助企業破解傳承魔咒。

歡迎企業掌門人、家族成員、學者、專業機構及所有對家族企業有興趣者，出席交流，點擊連結（https://reurl.cc/blYjKv）報名，觀看講者陣容。