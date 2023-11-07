ESG成顯學 KPMG探討製造業人才新策略

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當ESG成為顯學後，對人才市場帶來了不同的刺激與機會，ESG永續管理師、碳足跡管理員、溫室氣體盤查管理師、永續顧問等職務的出現，也代表著企業對於ESG的正視，台灣製造業在這波ESG永續浪潮下的人才策略與因應之道為何？

KPMG安侯建業分所營運長暨工業產業主持會計師張字信表示，近年來，許多優秀人才都往半導體產業發展，使得傳統機械製造業在攬才與育才方面更加困難，企業除了打造多元與包容的環境、建立混合的工作模式外，也需多加傾聽員工的心聲、充分理解員工因變革而產生的身心壓力，並致力於培育跨領域整合性人才，透過多元學習讓優秀同仁發揮所長，使員工更具向心力。

長期推動產學合作培育核心與前瞻技術人才的永詮機器工業股份有限公司總經理林建佑舉例，由中正大學主導的前瞻綠色減碳製造產業人才及技術培育基地計畫，與在地跨域產業聯盟，透過核心課程規劃、企業實習、實作競賽、成果發表以及證照鑑定，扎根培育製造業綠色永續人才，藉由產學的緊密合作，善用彼此的多樣化資源，視公司所需培育高階研發、產線技術、行銷、後勤等不同面向與類型的人才，不僅兼顧學生使其適才適所，並讓企業永續發展。

KPMG安侯建業工業產業主持人劉彥伯呼籲，ESG時代下，企業不再只是注重利潤，更關注組織對社會及環境的影響，企業應以實現ESG承諾為基礎，建立並維護多元包容、薪酬公平、員工福祉的企業文化。此外，培育未來人才需以人為本，重視績效導向並以數據為優先。