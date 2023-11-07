迎科技新世代 新保創新研發中心揭牌

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新光保全（9925）成立以來，致力提供最優質的保全服務，近年成功導入AIoT科技進入數位轉型，跳脫以往的傳統保全，晉升為科技保全，提供AIoT多元應用解決方案。

新光保全表示，面對BANI時代市場快速變化、新技術及應用不斷推陳出新與前瞻技術人才之布局，成立「創新研發中心」並揭牌啟用，整合新保各事業群科技人才，推動保全系統設計研發，加速提升創新技術，進一步擴大研發能量，有助培養不同類型研發人才，期許未來持續與產官學界合作，建立開放生態系統，促使產業富有韌性與前瞻性，提升市場競爭力，邁向科技新世代。

創新研發中心為新保技術開發暨應用整合基地，從邊緣運算端的韌體SDK研發、物聯網設備加密傳輸通道設計至發展雲端設備管理平台，以設備GPS座標進行可視化管理。此外，以雲端運算架構建構高可用性管制服務雲平台，並將設備端、管制端的資訊收集統合為科技保全大數據，可經由預測平台開發，藉由AI演算法自動運算回饋值勤人員，提供預測資訊建議主動保全出勤、進行設備端預防性維護，藉由產業數位轉型之平台研發、資安整合，提供更優質之保全服務。

新保將持續以全方位數位模組擁抱創新，為符合敏捷精神、有效促進跨組織協作，創新研發中心在空間設計上，強調彈性空間和多元協作區，有助於隨時隨地進行會議、討論與合作；讓不同部門團隊間更容易分享資源、知識和專業技能，利於整合各方的觀點，加速專案的推展，引領旗下事業群共同迎接數位化轉型，強化企業永續韌性和產業競爭力，領航智慧生活落地，達到永續營運目標。