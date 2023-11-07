00931B問鼎美債ETF人氣王

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美國聯準會（Fed）一如預期維持利率按兵不動，市場解讀升息或已到頂，並認為美國公債殖利率可望反轉向下，據統計，長天期美債ETF在FOMC利率決策會議前已提前吸引資金卡位，有三檔10月當月日均量突破兩萬張，其中，兩檔成立已經六年，唯有統一美債20年ETF（00931B）今年8月才掛牌，堪稱新生代人氣王。

Fed持續將政策利率維持在5.25％～5.5％，這是在6月會議後，今年第三度暫停升息，也是本次升息週期中首度連續兩次會議暫停升息，雖然Fed主席鮑爾會後發言仍保留了未來再次升息的可能性，以防通膨繼續攀升，但其談話使美債殖利率回落，市場預期美升息已到了強弩之末。

債券投資的「時機點」相當重要，隨著Fed升息趨近終點，九檔長天期美債ETF在10月明顯爆量，不讓老大哥專美於前，今年8月甫上市的00931B當月日均量達20,755張，月總量衝到近40萬張。從受益人數來看，00931B也展現高人氣，月增幅雙位數、達23.72％，單月湧入12,158人的新粉絲力捧。

統一美債20年ETF基金經理人許雅惠表示，近期10年期美債殖利率兩度觸及5％後順利拉回，顯示短線殖利率漲幅已大，吸引長線投資買盤進駐；惟本次利率會議仍保持高利率將維持一段期間基調與升息空間，因此預期殖利率仍將維持相對高檔。

此外，在經濟數據公布時易波動加劇，須至明確降息訊號出現，債券價格才可望趨穩，因此建議投資人以定期定額或分批買進方式進行布局，靜待後續降息來臨。